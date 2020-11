A Wall Street i buy si affollano sui titoli delle compagnie aeree e turismo

Pfizer

American Airlines

Delta Air Lines

United Airlines

Carnival Corp

(Teleborsa) - Tornano i buy a Wall Street, dopo l'annuncio disull' elevata efficacia di un vaccino sperimentale anti Covid , soprattutto su quei settori che più hanno pagato fino ad oggi gli effetti della pandemia di coronavirus. Il denaro investe in particolare i titoli delle compagnie aeree e quelli delle società attive nel turismo.Sulla piazza americana, volano le quotazioni didi oltre il 13%, di+12,74% e di+15,14%.Boom anche per i titoli delle società che gestiscono viaggi in crociera, come. +31,98%.