Avvio poco mosso per Wall Street in scia ai dati sull'occupazione

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia
, riportando una variazione pari a -0,09% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500
(New York
), che si posiziona a 6.805 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100
(-0,04%); sotto la parità l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,24%.
Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia
(-1,50%) e sanitario
(-0,71%).
È stato diffuso il tanto atteso rapporto sull'occupazione
, pubblicato oggi dal Bureau of Labor Statistics del Dipartimento del Lavoro dopo essere stati ritardati dalla chiusura delle attività governative. Dati che potrebbe dare ulteriori indicazioni sulla politica monetaria della Federal Reserve statunitense per il prossimo anno
. Il tasso di disoccupazione
a novembre si è attestato al 4,6%, oltre il 4,5% attese e al 4,4% precedente. Le buste paga non agricole
sono aumentate di 64.000 posti di lavoro il mese scorso, oltre le 50 mila previste, dopo che a ottobre erano stati perso 105.000 posti di lavoro per effetto dell’uscita di oltre 150.000 dipendenti federali.
Gli investitori intanto ponderano i dati PMI
manifatturiero, servizi e composito di dicembre.
Tra i titoli interessati da annunci, in calo Pfizer
che ha previsto utili per il 2026
inferiori alle aspettative, prevedendo minori vendite dei suoi prodotti COVID.