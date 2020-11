Ferrovie, linea Ticino Lombardia riduce le corse

(Teleborsa) - A partire da oggi la(Ticino Lombardia) han territorio italiano. In particolare, il servizio T2 fino all’aeroporto varesino saràCancellati i collegamenti in partenza da Varese alle ore pari (dalle 6 alle 22) e quelli in partenza da Malpensa al minuto 13 delle ore dispari (dalle 7.13 alle 23.13).Tutte gli aggiornamenti sono disponibili su Web tilo.ch e trenord.ch. La soppressione dei treni verso Malpensa si giustifica anche con la riduzione sensibile del numero di passeggeri subìta in queste ultime settimane dal trasporto aereo.