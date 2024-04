FNM, eletto nuovo CdA. Confermati Gibelli presidente esecutivo e Arnoldi vice

FNM

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, ha approvato ild'esercizio 2023 e la distribuzione delpari a 0,023 euro per azione al lordo delle eventuali ritenute di legge. Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 5 giugno 2024, con stacco cedola n. 15 il 3 giugno 2024 e record date il 4 giugno 2024.I soci, dopo aver determinato in sette il numero dei membri delche rimarrà in carica per il triennio 2024-2026, hanno deliberato la nomina di sei membri facenti parte della lista presentata dall'Azionista di maggioranza Regione Lombardia (titolare del 57,574% del capitale sociale) che ha conseguito voti favorevoli pari al 73,692% del capitale presente e votante, e la nomina di un consigliere facente parte della lista presentata dall'Azionista Ferrovie dello Stato Italiane (titolare del 14,741%), che ha conseguito voti favorevoli pari al 20,982% del capitale presente e votante. Confermato alla carica di, facente parte dalla lista presentata dall'Azionista Regione Lombardia.Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così: 1. Andrea Angelo Gibelli – Presidente 2. Gianantonio Arnoldi 3. Fulvio Caradonna 4. Francesca Pili 5. Maria Teresa Tomaselli 6. Ivo Roberto Cassetta 7. Paola Panzeri (tratto dalla lista presentata dall'Azionista Ferrovie dello Stato Italiane).Il neonominato CdA ha nominato il Consiglierequalee ha deliberato di attribuire generali deleghe operative al Presidente - quale CEO della società - e di conferire al Consigliere Fulvio Caradonna specifici poteri attinenti alla promozione, supervisione, coordinamento e implementazione delle iniziative di natura strategica per il gruppo FNM nel settore delle infrastrutture e al Consigliere Francesca Pili specifici poteri attinenti alla individuazione, promozione, supervisione e coordinamento delle iniziative di natura strategica per il gruppo FNM nel settore dell'innovazione tecnologica e di sviluppo delle piattaforme digitali.