L’aeroporto Berlino Tegel ha ufficialmente chiuso

(Teleborsa) - Da oggi l’(TXL in sigla) non sarà più operativo. Lo scalo risalente all'epoca della Guerra Fredda e amatissimo dai berlinesi ha infatti ospitato ieri il suoil decollo di unLa chiusura è avvenuta nonostante Tegel fosse ildel Paese: l'anno scorso ha registrato il massimo storico con oltreserviti dadiverse. Nel 2000 i passeggeri erano solo 10 milioni. Ma i numeri non descrivono quello che Tegel significava per i berlinesi. "Lo dirò chiaramente: è un giorno in cui i cuori di molte persone stanno sanguinando", ha detto il sindaco di BerlinoQuando dopo la Seconda guerra mondiale Berlino era stata suddivisa in due e i russi iniziarono il blocco della città, l'aeroporto diper gestire le esigenze della popolazione. Le autorità francesi iniziarono quindi a costruire una pista e, nel settore della città di loro competenza, e soltanto 85 giorni dopo i primi aerei atterrarono su quella che all’epoca era la pista più lunga d'Europa.La chiusura di Tegel è coincisa con l’, con 9 anni di ritardo rispetto al piano iniziale, dell’, che si trova a sud-est del centro di Berlino e ha inglobato il preesistente scalo di. La storia di Tegel si è chiusa nello stesso modo in cui era iniziata: era infatti stata Air France la prima compagnia aerea ad operare un servizio regolare per l’aeroporto a partire dal 1960., mentre il terminal vero e proprio, considerato monumento storico, verrà conservato e usato come centro di sviluppo urbano dell'università di scienze applicate di Beuth.