FS News, fino al 31 dicembre le bici sugli intercity viaggiano gratis

(Teleborsa) - Fino al 31 dicembre sarà possibile portare la. È quanto riporta oggi. Già da metà ottobre su dieci Intercity – otto sulla linea Roma-Reggio Calabria e due sulla Roma-Salerno – è possibile riservare una delle sei postazioni dedicate all’interno della carrozza 3. Da dicembre i treni su cui sarà possibile farlo verranno aumentati, spiega il giornale online del Gruppo FS.Dal prossimo anno il servizio sarà a pagamento – il costo della prenotazione del posto bici sarà di 3,50 euro – e verrà esteso a tutte le tratte nazionali man mano che le carrozze saranno attrezzate per accogliere le biciclette.Si rinforza così l': ai clienti di Trenitalia che acquistano una nuova bicicletta pieghevole, grazie all’accordo con Decathlon, sono infatti offerti due anni di assicurazione e un braccialetto catarifrangente per girare in sicurezza, mentre i tesserati FIAB (Federazione italiana amici della bici) salgono sui treni regionali, in gruppo e con bici al seguito, con un’offerta a loro dedicata. Inoltre, i cicloamatori possono trovare ispirazione per le biciclettate fuori porta sul Travel Book di Trenitalia dedicato alle ciclovie: un volume che raccoglie 20 itinerari, raggiungibili con i treni regionali, per pedalare e scoprire luoghi dal Trentino Alto Adige alla Sardegna.Un, uno degli sport preferiti dagli italiani: a ottobre è stata, infatti, vettore ufficiale del Giro d’Italia e ha fatto viaggiare la Coppa della competizione da Porto Sant’Elpidio a Rimini, a bordo di uno speciale treno Pop tinto di rosa.