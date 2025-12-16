Milano 14:11
44.239 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:11
9.703 -0,50%
Francoforte 14:10
24.147 -0,34%

Germania, Indice ZEW in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Indice ZEW in dicembre
Germania, Indice ZEW in dicembre pari a 45,8 punti, in aumento rispetto al precedente 38,5 punti (la previsione era 38,4 punti).
Condividi
```