Milano
14:11
44.239
+0,28%
Nasdaq
15-dic
25.067
0,00%
Dow Jones
15-dic
48.417
-0,09%
Londra
14:11
9.703
-0,50%
Francoforte
14:10
24.147
-0,34%
Martedì 16 Dicembre 2025, ore 14.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Germania, Indice ZEW in dicembre
Germania, Indice ZEW in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
16 dicembre 2025 - 11.05
Germania,
Indice ZEW in dicembre pari a 45,8 punti
, in aumento rispetto al precedente 38,5 punti (la previsione era 38,4 punti).
Condividi
Leggi anche
Germania, indice Zew aumenta oltre le attese a 45,8 punti a dicembre
Germania, Indice GFK in dicembre
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 15 dicembre 2025
Germania, Indice IFO in novembre
Altre notizie
Indice NAHB USA in dicembre
Appuntamenti macroeconomici del 16 dicembre 2025
Gas, indice IGI in rialzo a 30,61 €/MWh
GME, indice IGI sale a 30,82 euro/Mwh
GME, indice IGI scivola a 33,10 euro/Mwh
Gas, indice IGI sale a 33,64 euro/MWh
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto