Pharmanutra, nuovi accordi di distribuzione internazionali

PharmaNutra

(Teleborsa) - Dopo il recente contratto per la distribuzione dei prodotti a marchio SiderAL in Bolivia,firma altri due nuovi accordi didistribuzione per i mercati di Grecia, Cipro e le isole Mauritius. Un ulteriore, importante passo in avanti nel rapido e costante processo di internazionalizzazione, che attualmente vede l’azienda italiana presente in ben 57 Paesi stranieri, distribuiti su quattro continenti (Europa, Asia, America e Africa), grazie alla collaborazione con 39 partner di rilievo.Per quanto concerne la, l’accordo di distribuzione riguarda i prodotti a marchio Cetilar - una linea brevettata a base di esteri cetilati (CFA) disponibile sul mercato italiano nelle versioni crema, patch e tape con mentolo – ed è stato firmato con WinMedica, primaria realtà farmaceutica greca con cui il Gruppo PharmaNutra vanta già proficui rapporti di collaborazione. Dal 2014, infatti, WinMedica distribuisce SiderAL, complemento nutrizionale a base di ferro Sucrosomiale, e dal 2017 Ultramag Oro, prodotto a base di Magnesio Sucrosomiale.I prodotti a marchio Cetilar - formulazioni che contribuiscono alla riduzione della sintomatologia dolorosa in conseguenza di traumi, contratture, stiramenti, contusioni o distorsioni, oltre al recupero della mobilità, migliorando la funzionalità e la capacità di movimento - saranno disponibili in Grecia e a Cipro a partire dalla primavera 2021.L’accordo per leè stato invece firmato con la società Ducray Lenoir e riguarda la distribuzione dei prodotti a base di Ferro Sucrosomiale nell’arcipelago. Attiva fin dal 1956 e focalizzata nell’ambito del pharma a partire dai primi Anni ’90, con presenze anche in Madagascar, Seychelles, Isole Comore, Ruanda, Eritrea e Sud Sudan, Ducray Lenoir distribuirà alle Mauritius SiderAL Forte INT20cps/box 30 mg Sucrosomial® Iron, prodotto leader nell’ambito dei complementi nutrizionali a base di ferro.