Piazza Affari: risultato positivo per Pharmanutra

(Teleborsa) - Avanza il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che guadagna bene, con una variazione dell'1,99%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Pharmanutra mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,26%, rispetto a +2,68% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico di Pharmanutra è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 56,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 55,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 58,3.

