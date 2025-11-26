Piazza Affari: risultato positivo per Pharmanutra

(Teleborsa) - Avanza il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Pharmanutra
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,26%, rispetto a +2,68% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico di Pharmanutra
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 56,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 55,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 58,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)