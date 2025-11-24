Mondo TV, proroga della CNC per ulteriori 180 giorni mentre formalizza accordi con creditori

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, ha comunicato che il 31 ottobre 2025 l'esperto nominato nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi (CNC) ha, con nuova scadenza fissata al 4 maggio 2026.Dall'avvio della procedura, la società ha avviato i primi incontri con il ceto bancario e con diversi creditori chirografari, i quali hanno "sin da subito manifestato un atteggiamento collaborativo e un leale interesse nel proseguire le interlocuzioni volte alla definizione di un percorso di riequilibrio aziendale", si legge in una nota. A seguito di tali interlocuzionimentre con altri creditori sono in fase avanzata di formalizzazione ulteriori accordi.L'esperto ha evidenziato che l'imprenditore, alla luce degli accordi raggiunti e sottoscritti, dei colloqui intercorsi e dell'attività di gestione svolta in questo periodo, presenta "".Inoltre, a fine ottobre 2025 è stata depositata presso la Direzione Provinciale competente la documentazione per la richiesta di consolidamento fiscale, adempimento propedeutico alla prosecuzione del dialogo con l'nell'ambito della procedura di composizione negoziata.La società non ha finora fatto ricorso allepreviste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).