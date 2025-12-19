Bellini Nautica amplia rete di dealer in Europa con accordi in Portogallo e Sardegna

Bellini Nautica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, ha comunicato che la controllata al 95% Bellini Yacht, dedicata alla produzione di yacht di lusso a marchio proprio, ha sottoscritto. Diventano, infatti, nuovi partner del Gruppo Bellini e, pertanto, rappresentanti ufficiali del marchio Bellini Yacht, le società BoatCenter, con competenza esclusiva per i territori di Portogallo, Azzorre e Madeira, e 90 Nodi, con competenza esclusiva per la Sardegna. Entrambe le società dealer esporranno unità di Astor 36 - il primo modello della gamma di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht la cui produzione è alla base del Piano Industriale consolidato 2024-2027 - in fiere e saloni nautici locali."Siamo orgogliosi di annunciare la firma di questi due nuovi accordi di dealership che confermano l’ottima accoglienza da parte del mercato e degli operatori della nostra nuova linea di imbarcazioni di alta gamma, riscontrata fin dal momento del lancio avvenuto poco più di un anno fa - dichiara- Poter contare su partner qualificati e di comprovata esperienza nel settore, come 90 Nodi e BoatCenter, è fondamentale per consentirci di proseguire con successo nel nostro percorso di espansione internazionale che ci ha portato a costituire, in poco tempo, una capillare rete di dealer nei mercati chiave".Le nuove partnership vanno ad aggiungersi alla, già attivi in: Spagna, con Metropol Nautica; Regno Unito, con Sebino Yacht; New York, Stati Uniti, con Hampton Marina; Francia, a Saint Tropez, con uno store monobrand; Svizzera, con Centro Nautico Di Domenico; Slovenia, con Veneziana Yachting; Grecia, con SK Yachts; Croazia, con Croatia Yachting.