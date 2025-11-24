Piazza Affari: brillante l'andamento di Pharmanutra

(Teleborsa) - Avanza il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,99%.
L'andamento di Pharmanutra
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Pharmanutra
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 51,8 Euro. Primo supporto visto a 50,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 49,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)