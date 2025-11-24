Milano 13:43
Piazza Affari: brillante l'andamento di Pharmanutra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che guadagna bene, con una variazione dell'1,99%.

L'andamento di Pharmanutra nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Pharmanutra. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 51,8 Euro. Primo supporto visto a 50,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 49,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
