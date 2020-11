Atlantia, concluso piano di azionariato diffuso per i dipendendi: 10.840 le adesioni

Gruppo Atlantia

(Teleborsa) - Si è concluso il periodo di offerta delrivolto ai dipendenti delle società italiane del. Come si legge in una nota diffusa dal Gruppo, il Piano ha ricevuto un rilevante riscontro:hanno infatti aderito all’iniziativa della Società."Grazie a questo risultato, da oggi questo elevato numero di colleghi – rappresentativi delle tante e diversificate professionalità presenti nelle società italiane del Gruppo - sono diventati a tutti gli effettidi una società quotata internazionale che opera in 24 Paesi nel mondo", prosegue il comunicato.Il Piano prevede l’assegnazione gratuita a ciascun dipendente didi Atlantia che, agli attuali prezzi di Borsa, corrispondono a un controvalore di circa, per un totale di"Si tratta di un risultato senza precedenti in Italia, cui attribuiamo grande importanza perché rappresenta un’opportunità concreta per migliaia di lavoratori di rafforzare il legame con la propria organizzazione aziendale e contribuire, da protagonisti, al profondo rinnovamento intrapreso dal Gruppo", conclude la nota.