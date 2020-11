Covid, vaccini: Von der Leyen annuncia contratto con Moderna

Moderna

(Teleborsa) - Nella giornata di domani l'firmerà conun contratto per l'acquisto di una fornitura fino adel vaccino contro la Covid-19 che sta sviluppando l'azienda farmaceutica americana. È quanto annunciato dalla, la quale ha dichiarato che, quando il vaccino sarà effettivamente dimostrato essere sicuro ed efficace, o"Questo con Moderna è ilche abbiamo con un'azienda farmaceutica per il nostro portafoglio di vaccini Covid-19 - ha spiegato von der Leyen - Stiamo creando". Grazie all'accordo con Moderna gli europei hanno accesso a tutti i vaccini più promettenti in fase di sviluppo finora, ma la presidente della Commissione UE ha voluto sottolineare che "tutti i vaccini del nostro portafoglio saranno valutati con molta attenzione dalla nostra Agenzia europea per i medicinali (EMA). Saranno autorizzati e immessi sul mercato. La trasparenza è fondamentale e della massima importanza".Ursula von der Leyen, nel suo annuncio, non ha parlato però solo dei cittadini europei. "L'altra nostra priorità è assicurarci che tutti abbiano accesso ai vaccini, ovunque nel mondo. Deve essere una. Questo è il motivo per cui abbiamoda maggio per test, trattamenti, diagnosi e vaccini contro il coronavirus in tutto il mondo - ha spiegato la leader UE - E come Team Europe, abbiamo contribuito con quasi 800 milioni di euro all'". Lo strumento COVAX è stato ideato dai paesi ad alto reddito per garantire che iabbiano accesso ai vaccini che vengono prodotti nel mondo.