Dai fondi UE alle riforme: maggioranza in cerca di soluzioni

(Teleborsa) - Il nodo dei nodi è, senza dubbio quello, che ruota, ormai da mesi, attorno alvisto che si continua a discutere sull’ opportunità o meno di accedere al tesoretto dada destinare alla sanità con il Paese in piena emergenza. Se, infatti, secondo molti la strada non solo è obbligata ma necessaria, altri temono che dietro al sì possa nascondersi una trappola.in testa, sulla questione in aperto attrito conschierate fin dalla prima ora per il sì.Il dibattito, lasciatoper non alimentare tensioni in un momento già delicato e critico, ora però è pMa non è la sola grana sul tavolo diCome da copione, la strada è stretta e rigorosamente in salita con ilche è partito a rilento dopo che la riunione di lunedì scorso è terminata con un nulla di fatto.Altro dossier "pesante" quello che riguarda ipensati con l’obiettivo di dare ossigeno alle economie dei 27, letteralmente travolte dal Covid-19.Ilitaliano, ha assicurato il Presidente del Consiglio Conte, sarà pronto entro febbraio. Prima però – ed ecco la– c’è da sciogliere il nodo sulla gestione delle risorse, verificando, al contempo, che i progetti vengano realizzati nei tempi giusti.