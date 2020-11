MPS, chiude accelerated book building su 2,14% capitale

MPS

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha concluso il collocamento tramite una procedura diavente ad oggetto complessive 24.373.208 azioni ordinarie della Banca, pari a circa il 2,14% del capitale sociale, rivenienti dall'esercizio del diritto di recesso e del diritto di vendita spettanti agli azionisti che non hanno concorso all'approvazione della scissione parziale a favore di Amco e non collocate presso gli azionisti di MPS nel corso dell'offerta in opzione e prelazione conclusasi il 21 novembre 2020.Nel contesto dell'Abb,, sole global coordinator and bookrunner dell'operazione, ha assunto l'impegno ad acquistare le azioni residue, eventualmente non collocate, al backstop price di 1,339 euro al netto delle commissioni. MPS e Goldman Sachs hanno stabilito la commissione in 0,177 euro per azione residua.A esito dell'Ann, tutte le azioni residue sono state collocate sul mercato da Goldman Sachs a un prezzo unitario pari a 1,162, che incorpora uno sconto del 7,2% rispetto al prezzo di chiusura pari a 1,252 euro.In linea con la prassi di mercato, MPS ha assunto usuali impegni di lock-up aventi a oggetto le azioni proprie in portafogli per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla odierna.