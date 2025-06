La Procura di Milano indaga sulla vendita di azioni MPS

Banca MPS

(Teleborsa) - La, insieme al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza,effettuata dal MEF, cui ha partecipato un gruppo circoscritto di soggetti collegati in altre operazioni o presenti nel capitale di altre realtà bancarie.La Procura ha messodel capitale di, effettuata dal MEF nel novembre scorso, per un corrispettivo di 1,1 miliardi di euro, nell'ambito del processo di progressiva dismissione delle quote pubbliche. All'operazione avrebbero partecipato un, fra loro collegati o coinvolti in altre operazioni. Fra questi, che ha rilevato il 5% del capitale,, che ha acquistato il 3%, arrivando al 4% del capitale, e l'asse imprenditoriale formato da, holding della famiglia Del Vecchio, e dal gruppo. Entrambi hanno rilevato il 3,5%. L’operazione è stata gestita da Banca Akros, che fa capo a Banco BPM.La GdF nei giorni scorsi ha effettuato, non una vera e propria perquisizione, per raccogliere elementi utili all'inchiesta.Le connotazioni dell'operazione ed i soggetti coinvolti, legati da interesse convergenti o presenti in contemporanea nel captale di atre realtà come Mediobanca e Generali, fanno pensare ad unafra i soggetti interessati, che alimenta il sospetto di aggiramento delle regole di trasparenza e di turbativa dell'equilibrio del mercato, con iled altri reati finanziari.alla Procura di Milano. Né ha presentato alcun esposto in relazione a Delfin e Caltagirone", ha precisato undella Banca di Piazza Gae Aulenti, in relazione a quanto trapelato da fonti giudiziarie in merito alle indagini che riguardano la vendita di azioni MPS.