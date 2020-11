Iren, Giroverde: consueta sospensione per pausa invernale

Iren

(Teleborsa) - Dal primo dicembre fino al 28 febbraio, conforme a quanto deciso dal Consiglio d'ambito di(Delibera n.25 del 26/04/2016). Sono interessati al provvedimento i comuni gestiti da. Dal primo marzo 2021 il Giroverde riprenderà con le consuete modalità.Durante ildel Giroverde sarà. È possibile anche informarsi presso gli uffici del proprio comunese sono previste raccolte straordinarie durante la pausa invernale. Per conoscere giorni e orari del Centro di Raccolta più vicino, si può visitare il portale servizi.irenambiente.it e scaricare laper lo smartphone.La stagione autunnale e la pausa vegetativa invernale offrono l'occasione per praticare attivamente il compostaggio domestico, facile da realizzare anche nel giardino di casa. È sufficiente una compostiera, che si può anche autocostruire con materiali di recupero, collocata in un angolo del giardino. Sul sito http://servizi.irenambiente.it - sezione opuscoli informativi - si possono reperire informazioni utili e scaricare una utile. Ai cittadini che lo praticano e che presentano la relativa autodichiarazione (scaricabile dal suddetto sito) è riconosciuto uno sconto sulla parte variabile della tariffa rifiuti.