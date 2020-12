Aeroporto Bergamo, ENAV rende operativa gestione integrata traffico aereo

ENAV

(Teleborsa) -, la società di gestione dell'Aeroporto Orio al Serio di Bergamo, annunciano l'operatività all'aeroporto didell'(Airport Collaborative Decision Making), che consentirà di ridurre i tempi di rullaggio degli aeromobili, con ampi vantaggi in termini di impatto ambientale. E' stata completata infatti lper l’utilizzo della procedura A-CDM, che da oggi èsullo scalo bergamasco.L’A-CDM è unasullo stato di tutti iin tempo reale al centro operativo europeo di(Network Manager) che distribuisce queste informazioni a tutti gli stakeholder interessati dal singolo volo - società di gestione aeroportuale, aeroporti collegati, centri di controllo d’area e compagnie aeree - permettendo diaereo in rotta e la, con benefici in termini di puntualità, riduzione dei ritardi, minor consumo di carburante e riduzione delle emissioni di CO2.Grazie a questo sistema, tutte le, dall’imbarco dei passeggeri alle operazioni di rullaggio e decollo, proseguendo con la fase di crociera e l'atterraggio, vengono considerate un. Il relativo scambio di informazioni fra gli stakeholder aeroportuali consente così diaereo e le operazioni di handling e di, sia prima della partenza che dopo l’atterraggio, con un conseguentedi rullaggio eLo scalo di Orio al Serio si aggiunge agli altri scali italianifino ad oggi:. In Europa sono già collegati: Monaco, Bruxelles, Parigi CDG, Parigi Orly, Francoforte, Helsinki, Londra Heathrow, Düsseldorf, Zurigo, Oslo, Berlino Schoenefeld, Madrid, Stoccarda, Londra Gatwick, Praga, Barcellona, Ginevra, Copenaghen, Palma di Maiorca, Stoccolma, Amburgo, Lione, Amsterdam, Lisbona.Il concetto di A-CDM è divenuto parte integrante del progetto SESAR (Single European Sky ATM Research) e in Europa viene adottato come metodo di lavoro ufficiale in accordo agli standard di Eurocontrol.