Economia
All’aeroporto di Catania via alla demolizione del Terminal Morandi
(Teleborsa) - All’aeroporto di Catania sono iniziati i lavori di demolizione del Terminal Morandi, per fare corso alla successiva realizzazione del nuovo Terminal B. SAC ha investito oltre 3 milioni di euro per l’intervento di demolizione, da ultimare nella primavera 2926 e durante il quale lo scalo resta pienamente operativo.

Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, definisce il progetto un atto di rigenerazione che permetterà di elevare la capacità e la qualità dei servizi offerti. "L’aeroporto sarà un cantiere aperto ma abbiamo lavorato con determinazione affinché si possa mantenere il livello di operatività alto, senza alcuna flessione, rispettando l’impegno verso i passeggeri e l’intero territorio".

"La demolizione del Terminal Morandi rappresenta un passaggio fondamentale per consentire alla struttura aeroportuale di accogliere in modo più efficiente e funzionale i passeggeri", aggiunge Anna Quattrone, presidente di Sac.

Sull’intervento si è espresso anche Pierluigi Di Palma, presidente Enac, sottolineando come "efficienza, innovazione, sostenibilità e qualità" rappresentano oggi pilastri irrinunciabili dell’intero sistema del trasporto aereo, dalla sicurezza della navigazione allo sviluppo delle infrastrutture.
