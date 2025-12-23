All’aeroporto di Catania via alla demolizione del Terminal Morandi

(Teleborsa) - All’aeroporto di Catania
sono iniziati i lavori di demolizione del Terminal Morandi
, per fare corso alla successiva realizzazione del nuovo Terminal B
. SAC ha investito oltre 3 milioni di euro
per l’intervento di demolizione, da ultimare nella primavera 2926 e durante il quale lo scalo resta pienamente operativo.Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac
, definisce il progetto un atto di rigenerazione che permetterà di elevare la capacità e la qualità dei servizi offerti. "L’aeroporto sarà un cantiere aperto
ma abbiamo lavorato con determinazione affinché si possa mantenere il livello di operatività alto
, senza alcuna flessione, rispettando l’impegno verso i passeggeri e l’intero territorio".
"La demolizione del Terminal Morandi
rappresenta un passaggio fondamentale per consentire alla struttura aeroportuale di accogliere in modo più efficiente e funzionale i passeggeri", aggiunge Anna Quattrone, presidente di Sac.
Sull’intervento si è espresso anche Pierluigi Di Palma, presidente Enac,
sottolineando come "efficienza, innovazione, sostenibilità e qualità" rappresentano oggi pilastri irrinunciabili dell’intero sistema del trasporto aereo, dalla sicurezza della navigazione allo sviluppo delle infrastrutture.