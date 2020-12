Digitalizzazione PA, Pisano: "Segnali incoraggianti. Ci sarà seconda fase voucher"

(Teleborsa) - Il processo dievidenzia numerianche se c'è ancora. Lo ha detto il ministro dell'Innovazione,, in occasione dell'evento di presentazione dell'iniziativa "Operazione Risorgimento Digitale".Gli- ha spiegato - sono passati da 4 milioni a più die sono usati in più di, ma c'è ancora lavoro da fare perché le PA sono circa 23mila. Durante la pandemia 7,8 milioni di italiani hanno usato i servizi digitali della PA, ma occorre semplificarli - ha aggiunto - perché "se sono semplici i cittadini li utilizzano".La Ministra ha poi anticipato che il: il bonus per la connettività oggi riservato alle famiglie con Isee fino a 20mila euro sarà reso disponibile a quelle con Isee inferiore a 50mila euro, perché non è uno strumento di solidarietà ma per sviluppare le nuove tecnologie a banda ultralarga nel Paese.Pisano ha parlato anche del, affermando cheperché le risorse europee possono "dare un importante aiuto" e rappresentano una "del futuro e far fare un salto in avanti al nostro paese, che se lo merita". E' necessaria - ha concluso - unaper attuare la trasformazione digitale e tecnologica, che "non può essere fatta da un singolo dipartimento o dal governo".