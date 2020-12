Venezia, MOSE in funzione: città all'asciutto

(Teleborsa) - Ilè stato sollevato stamane aper proteggere la città dall'acqua alta che in mare raggiungerà una massima di circa 120 centimetri - previsione rivista rispetto agli iniziali 130 - verso leCon ilattualmente, spiega il Centro maree del Comune, ilè dii 60 invece nella, ovvero laverso le 5, e laPiù importante il fenomeno adato che soffia vento di, non dioltre le barriere del MOSE il mare è a, in città il livello è aMassimaanche in vista del fine settimana quando è attesa unae altriPer le giornate di sabato e domenica lapotrebbe raggiungere