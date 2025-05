Bellini Yacht debutta al Salone Nautico di Venezia con Astor 36 by Daniel Arsham

Bellini Nautica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, comunica che la controllatadedicata alla produzione di imbarcazioni di lusso,Questa edizione assume un valore ancora più speciale grazie alla concomitanza con la Biennale di Architettura ed è stata scelta da Bellini Yacht per il lancio di una. Il modello da 36 piedi, firmato dallo storico cantiere del Lago d'Iseo, si presenta come un walkaround open di 11,30 metri di lunghezza fuori tutto e 3,90 metri di larghezza. Questa imbarcazione è stata reinterpretata attraverso l'estetica “future archaeology” di Daniel Arsham.Astor 36 by Daniel Arsham introduce anche un'nel settore yachting: il, sviluppato in partnership con Arianee, società francese leader nelle soluzioni DPP per beni durevoli. Questo documento digitale, basato su tecnologia blockchain e attivabile tramite QR code applicato su una tessera fornita alla consegna, garantisce la trasparenza della supply chain e del ciclo di vita dello yacht, tracciandone tutti gli eventi chiave e arricchendo l'esperienza del proprietario con l'accesso a servizi post-vendita.