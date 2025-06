Turismo, Estate 2025: boom dei B&B e pagamenti sempre più digitali

(Teleborsa) - Nell’estate 2025, sempre più viaggiatori optano per il pernottamento in Bed and Breakfast, soluzione di soggiorno meno formale e spesso più conveniente dell’hotel. Incrociando iinfatti, la voce "alloggio" è quella che incide maggiormente nel bilancio delle ferie degli italiani:In questo scenario l’, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni innovative per business di ogni dimensione, ha analizzato ilrielaborando i dati delle rilevazioni dei prezzi di beni e servizi di largo consumo del Mise.seguita da Milano (147,9 euro) e Firenze (137,3 euro)., mentre a Belluno si trova il prezzo minimo più basso: 46 euro.Parallelamente,rispetto all’anno precedente,, tecnologia che permette di accettare pagamenti contactless direttamente da smartphone, senza bisogno di POS o hardware esterni: nelle strutture ricettive, hotel e B&B, l’incremento è del +80,8%."Secondo recenti rilevazioni,, anche a causa del prezzo medio degli alloggi (hotel e B&B), aumentato del +4% rispetto a dodici mesi fa, e del +34% dal 2020. In un momento in cui i costi degli alloggi continuano a crescere, il Bed and Breakfast resta una soluzione particolarmente apprezzata dai viaggiatori - italiani e internazionali - sia per visitare le città d’arte, sia per le destinazioni marittime e di montagna. Guardando i dati dell’Osservatorio B&B Cashless di SumUp, i prezzi di una notte in Bed and Breakfast nelle città italiane più turistiche oscillano: dai costi elevati di Venezia e Milano a quelli economici di Sassari e Belluno", dichiara. "Il turismo si conferma anche uno dei settori più dinamici sul fronte dei pagamenti digitali.: in supporto ai merchant del settore, SumUp ha aggiunto al suo ecosistema di soluzioni di pagamento Tap to Pay, che consente agli esercenti di accettare con facilità e in sicurezza tutte le tipologie di pagamenti contactless, dalle carte di credito e di debito ai wallet digitali".In testa alla classifica delle città italiane più costose dove dormire in un B&B nel 2025 spicca Venezia, con un prezzo medio per notte di 169,5 euro. Sul podio seguono Milano (147,9 euro), e Firenze (137,3 euro). Bolzano (131,6 euro) e Bologna (117,5 euro) precedono la capitale Roma (112 euro). Dopo Lucca (106,6 euro), e Ferrara (94,4), chiudono la seconda parte della classifica Torino (94,4 euro) e Bergamo (93,8 euro). Sempre a Venezia si registra nel 2025 anche il prezzo massimo per notte (268 euro); seguono Roma (246 euro) e, ancora, Milano (240 euro). Sul fronte opposto, Sassari è la città turistica in cui il costo medio di una notte in B&B è inferiore (70 euro), mentre a Belluno si registra il costo minimo più basso (46 euro), davanti a Brescia (50 euro) e Reggio Calabria (51 euro). Nel capoluogo calabro si registra anche l’aumento dei prezzi più significativo rispetto all’anno precedente (+36,7%); le altre città con l’incremento di prezzo maggiore per una notte in un B&B dal 2024 sono Belluno (+16,3%) e Bari (+14,5%).Due casi interessanti emergono da Napoli e Palermo.In Italia,, carte contactless o dispositivi wearable. Una tendenza che si riflette anche nel settore del turismo dove, tra aprile e giugno 2025, le transazioni con Tap to Pay sono aumentate del +103,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.: questi ultimi registrano l’incremento più significativo. Il Tap to Pay è aumentato anche tra i fast food (+109%), i caffè e ristoranti (+100,2%) e i bar (96,5%).Per supportare i merchant del settore - inclusi B&B, affittacamere e piccoli operatori turistici - nell’accettare pagamenti da smartphone senza bisogno di terminali o dispositivi aggiuntivi,per utilizzare questa soluzione è sufficiente installare l'app SumUp gratuita e creare un account aziendale, senza bisogno di altro hardware. Tap to Pay rappresenta l’opzione ideale sia per attività di dimensioni ridotte, che non dispongono di altri strumenti di pagamento, sia per i merchant che necessitano di integrare questa soluzione a un registratore di cassa esistente.