Eni adotta nuovo modello relazioni industriali per transizione energetica

Eni

(Teleborsa) -e le organizzazioni rappresentative dei- Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil - hanno sottoscritto oggi un, che sancisce la nascita di unindustriali a supporto del percorso diLo scenario economico e lelegate al grande percorso strategico di decarbonizzazione intrapreso da Eni con il nuovo Piano al 2050 - sottolinea la società in una nota - richiederanno une unadi informazioni, obiettivi, iniziative e risultati. Per tale ragione le parti hanno convenuto di definire una nuova strategia relazionale in grado di supportare il percorso evolutivo in atto, nella convinzione che unsia ilper accompagnare i processi di trasformazione in corso e futuri.Tra gli obiettivi del documento, lache consenta il rinnovamento e l’aggiornamento delleprofessionali e l’individuazione dicon l’obiettivo di costruire, insieme agli stakeholders, un quadro normativo chiaro, favorevole agli investimenti e in grado di combinare la sostenibilità economico-finanziaria con quella ambientale e sociale.Trovano ampio spazio, inoltre, i temie innovazione tecnologica,interne,organizzativo.