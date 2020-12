CFT: canadese ATS lancia OPA, obiettivo delisting

CFT

(Teleborsa) - Il gruppo ATS Automation Holdings Italy, società indirettamente controllata al 100% dalla canadese ATS Automation Tooling Systems, ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria ( OPA ) totalitaria su, si legge in una nota, è ladelle azioni ordinarie dall'AIM (il Delisting).. L'Offerente riconoscerà un corrispettivo pari aportata in adesione che comprende un premio pari al 86,4% rispetto al prezzo unitario ufficiale delle azioni ordinarie al 4 dicembre scorso (giorno di borsa precedente la comunicazione dell'Offerta al mercato).L'complessivo, calcolato sulla base del numero massimo di azioni oggetto dell'offerta, sarà pari a 88.134.579 euro.ATS - spiega la nota - intende confermare i ruoli di Roberto Catelli e Alessandro Merusi quali, rispettivamente, Presidente e Amministratore Delegato di CFT, "in forza di appositi directorship agreements".