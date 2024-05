Tod's, delisting efficace dal 7 giugno 2024

Tod's

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquistosulle azioni, maison italiana del lusso quotata su Euronext Milan, l'offerente ha comunicato che CONSOB ha determinato il corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, da riconoscersi nell'ambito della, in misura pari a al Corrispettivo dell'Offerta, ovvero pari a 43 euro per ciascuna delle 1.030.775 azioni Tod's, rappresentative del 3,115% del capitale sociale, ancora in circolazione.Il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari a. La Procedura Congiunta avrà luogo in data 7 giugno 2024.Borsa Italiana disporrà la sospensione delle azioni Tod's dalle negoziazioni su Euronext Milan nelle sedute del 5 giugno 2024 e 6 giugno 2024 e ila partire dalla seduta del