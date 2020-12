Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

sanitario

beni di consumo per l'ufficio

Pfizer

Exxon Mobil

Johnson & Johnson

Raytheon Technologies

Boeing

Moderna

Mattel

Check Point Software Technologies

Sirius XM Radio

Discovery

Dollar Tree

Vodafone

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 30.181 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.701 punti.Pressoché invariato il(+0,03%); in moderato rialzo l'(+0,27%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,37%),(+0,71%) e(+0,69%).Tra i(+3,47%),(+3,30%),(+1,99%) e(+1,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,66%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,12%),(+3,31%),(+2,99%) e(+1,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,19%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,89%.scende dell'1,88%.Calo deciso per, che segna un -1,85%.