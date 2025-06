Mercato americano positivo. Focus sui dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,53%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,71%. Buona la prestazione del(+0,98%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+0,72%).Il focus degli investitori sempre concentrato sui dazi, con il Tycoon che ha annunciato il raddoppio delle tariffe su alluminio e acciaio al 50% a partire da domani, 4 giugno. La Casa Bianca è ottimista su un accordo con l'UE e ha inoltre preannunciato un probabile incontro tra il presidente, Donald Trump e l'omologo cinese, Xi Jiping.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,48%),(+1,42%) e(+1,25%).Tra i(+2,84%),(+2,78%),(+1,87%) e(+1,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,20%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,99%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,67%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,59%.(+5,63%),(+5,38%),(+4,94%) e(+4,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,80%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.