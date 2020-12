FS Italilane colloca nuovo bond a 3 anni per 80 milioni

(Teleborsa) -ha collocato un’emissione obbligazionaria a 3 anni per un valore di 80 milioni di euro, a valere sul Programma quotato all’Euronext Dublin.Il bond, collocato in private placement, saràcon cedola nulla e dunque con, per la prima volta nella storia dei bond EMTN di FS.L’apprezzato profilo di credito di FS ed il momento di mercato con i tassi ai minimi storici, hanno di fatto creato valore per il Gruppo azzerando l’onere finanziario sul prestito obbligazionario collocato. UniCredit Bank AG ha agito in qualità di Sole Bookrunner.I proventi del collocamento saranno destinati alla copertura degli investimenti del Gruppo.