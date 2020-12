Banche, Sabatini (ABI): rischi per economia da nuove norme UE su crediti deteriorati

(Teleborsa) - L'introduzione, prevista per gennaio 2021, del, "rischia di avere gravi conseguenze sul tessuto economico dell'Italia, da un latoper uscire dalla crisi e, dall'altro, compromettendo irrimediabilmente la situazione finanziaria di clienti che si trovino a versare in difficoltà, anche solo temporanea". È quanto sostenuto da, in audizione alla commissione d'inchiesta sulle banche."Con questi provvedimenti - ha sottolineato Sabatini - vengono introdotte una serie di specifiche che risultano in una definizione di crediti deteriorati più stringente rispetto a quella applicata in precedenza". Le nuove norme prevedono la. Sabatini ha evidenziato inoltre che con le nuove regole se un finanziamento è dichiarato in default, questo provoca "generalmente una riclassificazione in default di tutti i finanziamenti riferibili allo stesso cliente presso la banca".La critica delle nuove regole sugli NPL ha messo anche d'accordo l'ABI e il s, da sempre feroce critico del comparto bancario. Lannutti ha ricordato come negli scorsi anni abbia criticato l'operato degli istituti di credito di fronte alla crisi, ma poi ha spiegato: "Siamo nel 2020 e io sono pienamente d'accordo con la relazione dell'ABI di oggi. Noi del Movimento 5stelle abbiamo cercato di avere, che fanno finire dritti verso il fallimento" molte imprese. "Noi cercheremo di fare tutto il possibile" ha aggiunto Lannutti sottolineando anche l'importanza dell'azione delle banche e della Banca d'Italia per "attutire l'impatto di queste norme".Sabatini, nella sua replica, si "è detto contento che su questo abbiamo una relazione convergente", ha sottolineato lae ricordato l'azione assieme alle associazioni bancarie di altri paesi. "Quello che chiediamo è almeno la correzione di alcune soglie" rigide "e soprattutto che non vi siano automatismi" ma si lasci alle banche la capacità di valutare le imprese che possono farcela.Sulla stessa linea critica anche la, che ha detto: "É necessarioe le norme attuative in materia di sofferenze bancarie. Occorre un reale cambio di passo nella gestione delle sofferenze per permettere ed incoraggiare le banche - soprattutto nell'attuale fase economica - ad accompagnare le imprese e le famiglie in un percorso di ristrutturazione delle relative posizioni".