Crisi economica, Draghi: "Siamo sull'orlo del precipizio in termini di solvibilità"

(Teleborsa) - "Le autorità devono" perché "in molti settori e Paesi siamo, specialmente per le piccole e medie imprese, con i programmi di sostegno in scadenza e il patrimonio esistente che viene eroso dalle perdite". L'allarme è di, intervenuto nella veste di co-presidente del gruppo di lavoro del G30 in un rapporto preliminare dell'organizzazione sul Covid.Il rapporto "Reviving and Restructuring the Corporate Sector post-Covid. Designing Public Policy Intervention" del Group of the Thirty, in cui oltre a Draghi siede anche Raghuram Rajan, noto economista ed ex governatore della Reserve Bank of India, si è concentrato sulla. "Il- ha spiegato Draghi - perché il massiccio aiuto in termini di liquidità, e la vera e propria confusione causata dalla natura senza precedenti di questa crisi, ne stanno mascherando le vere dimensioni"."Stiamo entrando in una nuova era - ha detto Draghi durante la presentazione del rapporto - nella quale". Lo sforzo compiuto finora "è stato ben fatto, era necessario", ha aggiunto, ma ora occorre passare a una fase molto più delicata perché più selettiva: "", è uno degli interrogativi, ha spiegato Draghi, a cui il rapporto cerca di rispondere. Secondo il documento, I Governi dovrebbero, in qui non tutte le aziende sarebbero sostenute, ma solo quelle che possono essere redditizie dopo l’epidemia, con particolare riguardo per le piccole e medie imprese.