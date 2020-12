Tesoro, il 16 dicembre buy back su CTZ e BTP

(Teleborsa) - Ilcomunica che il giorno 16 dicembre 2020 effettuerà, presso la Banca d’Italia, un’asta di riacquisto di titoli sul mercato,"tramite asta competitiva", riservata agli operatori Specialisti in titoli di Stato.Tale operazione - spiega il Tesoro in una nota - "utilizzerà le eccedenze di cassa disponibili sul 'Conto disponibilità' detenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia".Nel dettaglio, oggetto dell'asta di riacquisto sono iscadenza 29/06/2021 e 29/11/2021 e iscadenza 01/09/2021, 15/10/2021 e 01/11/2021.Il giorno stabilito per l’asta, entro le ore 11, gli operatori Specialisti potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte di cessione per ogni titolo, da inoltrare alla Banca d’Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria.Il MEF "si riserva la facoltà di non accogliere offerte di cessione presentate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato".Ilè fissato per il giorno 18 dicembre 2020.