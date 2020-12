Open Fiber, dorsale fibra ottica a nuovo record di 800 Gbps

Enel

(Teleborsa) -, la dorsale in, ha raggiunto gli(Gbps) per canale ottico. Il risultato registrato sul backbone nazionale segna undell’azienda che ha raggiunto per prima in Italia tale velocità.Questo traguardo, che si aggiunge a quello registrato lo scorso anno sui 600 Gbps, permette alla rete di trasporto ottica di Open Fiber diper singola fibra, che è il valore più alto dell’industry mondiale.L’infrastruttura di Open Fiber - sottolinea la società controllata dae CDP, si conferma la più avanzata, in grado di crescere ed evolvere rapidamente supportando tutti i servizi innovativi previsti sul mercato.I volumi e le velocità del traffico broadband fisso sono destinati a crescere fortemente nei prossimi anni, anche per la quota del traffico video (SD, HD e 4K) che è già superiore al 60%. Incrementi che la rete di Open Fiber sarà in grado di fronteggiare agilmente grazie alla capacità dell’accesso in fibra Gpon e del suo backbone.