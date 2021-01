CdM ad alta tensione: compromesso sulla scuola l'11 gennaio e weekend in arancione

(Teleborsa) - Undai malumori che serpeggiano nella maggioranza ha dato il via libera alle misure in vigore dal 7 gennaio e fino al 15 gennaio, data in cui scadrà il Dpcm di inizio dicembre: la, mentre il; per gli altri giorni si è deciso per unache vieta gli spostamenti fuori regione e limita le visite a parenti ed amici a due adulti (ed eventualmente un minore sotto i 14 anni).La linea rigida delle festività viene di poco ammorbidita ed è frutto di un, soprattutto sul capitolo dellaSe il Pd chiedeva un rinvio delle aperture, i Cinquestelle sembravano fermi sulla posizione di riportare le superiori in classe subito dopo l'Epifania. La proposta del capodelegazione del Pd, Dario Franceschini, di rinviare tutto al 15 gennaio, è stata mitigata ed ilalla fine è stato raggiunto, giusto a metà strada fra il 7 ed il 15 gennaio. A quanto pare, non risparmiando un attacco alla Ministra dei Trasporti Paola De Micheli, accusata di un'organizzazione del TPL "quasi totalmente assente".E tutto questo mentre il leader di Italia Viva,, tornava adin TV, a Quarta Repubblica,che la crisi che serpeggia da prima di Natale fosse uned affermando che il problema sono i "contenuti" e l'impiego delle risorse del Recovery Fund.Alla fine il decreto "ponte" è stato varato, superando una prova durissima, mentre corrono in parallelo le trattative per mettere a punto il Piano di rilancio e ripresa., con un Rt più rigido per la classificazione di rischio. Trovata lache prevede la decisione del giudice tutelare per esprimere il consenso di un paziente privo di tutore legale e non in condizione di esprimere il consenso libero alla somministrazione.