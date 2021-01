Mondo TV annuncia contratto con RAI per serie animata Grisù

Mondo TV

(Teleborsa) -annuncia di aver sottoscritto unper il preacquisto della. L’accordo prevede la concessione ddalla data di completamento per i diritti Free Tv, Pay tv, Pay per view, VOD e diritti ancillari per il territorio italiano.Questo accordo ha una grande rilevanza per il gruppo Mondo TV in quantodella serie animata e conferma le potenzialità di vendita alle grandi televisioni nazionali della serie basata sul classico dell’animazione “Grisù”, creato dai suoi autori originali Nino e Toni Pagot.La nuova serie, attualmente in fase di pre-produzione, si comporrà didi 11 minuti ciascuno che saranno realizzati con laad opera delle società del Gruppo Mondo TV con la consulenza del partnerPer la prima volta nella storia del gruppo, il servizio per la produzione della serie sarà svolto in larga parte internamente al Gruppo Mondo TV, anche con il coinvolgimento del nuovo studio di Tenerife in fase di allestimento e gestito da Mondo TV Producciones Canarias. Mondo TV France e Mondo TV parteciperanno come co-produttori occupandosi principalmente di pre-produzione e post-produzione.La serie dovrebbe essere