UNRAE, immatricolazioni veicoli commerciali in forte calo a dicembre

(Teleborsa) -. E' quanto rileva l'UNRAE, l'associazione che rappresenta i produttori esteri, indicando unadi autocarri a 3,5 tonnellatea 18.117 veicoli.pertanto con una perdita complessiva di 28.400 veicoli commerciali, ina 160.220 immatricolazioni (188.634 nel 2019), tornando sul livello"Il crollo delle vendite ha colpito duramente anche questo comparto e con esso l’opportunità di sostituzione di veicoli anziani che avrebbero generato un impatto benefico per l’ambiente, la sicurezza e l’economia del nostro Paese", ha sottolineato, Presidente dell’UNRAE, ricordando che la Legge di Bilancio 2021 prevede con uno stanziamento di 50 milioni di euro per la rottamazione, con una premialità per i veicoli più ecologici."Guardiamo avanti con maggiore fiducia - commenta - nella consapevolezza che con questa manovra è stata riconosciuta l’importanza del settore dei veicoli commerciali per la nostra economia e l’urgente necessità di accelerare il rinnovo di un parco circolante ancora molto anziano".