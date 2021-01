Stellantis prosegue il rally a Piazza Affari

Stellantis

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - In attesa del debutto di oggi pomeriggio a Wall Street, prosegue il rally disui mercati europei. La società nata dalla fusione di FCA e PSA allunga il passo a Piazza Affari, portandosi a 14,15, inOperativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 14,3 e successiva a 14,67. Supporto a 13,93.L'analista diMonica Bosio ha affermato di aspettarsi che i mercati inizieranno ad attribuire un prezzo più alto a Stellantisa partire dalla seconda metà 2021.