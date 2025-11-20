Piazza Affari: si concentrano le vendite su Stellantis

(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che tratta con una perdita del 2,40%.
La tendenza ad una settimana di Stellantis
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Stellantis
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,162 Euro con tetto rappresentato dall'area 8,418. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,073.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)