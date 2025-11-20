Milano 13:25
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Stellantis

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Stellantis
(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense, che tratta con una perdita del 2,40%.

La tendenza ad una settimana di Stellantis è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Stellantis suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,162 Euro con tetto rappresentato dall'area 8,418. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,073.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
