Appuntamenti e scadenze: settimana del 25 gennaio 2021

(Teleborsa) -Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento (fino a giovedì 28/01/2021)World Economic Forum - Davos Agenda - Il meeting annuale del World Economic Forum - Davos Agenda, che quest'anno si svolge in modalità virtuale, riunisce esponenti di primo piano della politica e dell'economia internazionale. Christine Lagarde interverrà lunedì 25 e Giuseppe Conte il 27 (fino a venerdì 29/01/2021)G20 - Prima riunione dei deputies delle finanze e delle Banche centrali - Si svolge in modalità virtuale, la prima riunione dei deputies dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali dei paesi del G20: Simposi sugli effetti della trasformazione digitale nell'economia e la finanza. Primo meeting sotto la Presidenza italiana del G20 (fino a martedì 26/01/2021)Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. L'incontro sarà onlineConsiglio dell'UE - Consiglio Affari esteri11.30 - 50° anniversario di AIAF Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria - Evento in streaming. Keynote speaker: Fabio Panetta - Membro del comitato esecutivo della European Central Bank con un intervento dal titolo: "Finanza sostenibile: trasformare la finanza per finanziare la trasformazione" Partecipa, tra gli altri, Andrera Sironi, Presidente di Borsa ItalianaTesoro - Comunicazione medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveIVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Presentazione per via telematica degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Dicembre 2020.IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat trimestrali - Presentazione per via telematica degli elenchi Intrastat relativi al 4° trimestre 2020.CNEL - Evento istituzionale - Riunione congiunta Commissione Politiche economiche, Commissione Politiche sociali e sviluppo sostenibile e Commissione Politiche UE e cooperazione internazionaleBOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaConsiglio dell'UE - Consiglio Affari GeneraliABI - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Presidente del Consiglio dei Ministri. Partecipa il Presidente Abi, Antonio Patuelli e il Direttore generale, Giovanni SabatiniG20 - Primo Health Working Group Meeting sotto la Presidenza italiana del G20 (fino a mercoledì 27/01/2021)8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di dicembre15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaAustralia - Borsa di Sydney chiusa per festivitàTesoro - Asta CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella al Quirinale per la Celebrazione del "Giorno della Memoria"11.00 - CNEL - Evento istituzionale - Assemblea in collegamento telematicoTesoro - Asta BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Esame dei dati di vendita dell’esercizio 2020- Risultati di periodoG20 - Primo Education Working Group Meeting sotto la Presidenza italiana del G20 (fino a venerdì 29/01/2021)Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodoBanca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali15.00 - CNEL - Evento istituzionale - Investimenti e lavoro nel piano Next Generation EU. Un patto tra generazioni per un'economia inclusiva. Evento in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore. Interviene Paolo Gentiloni, Commissario UETesoro - Regolamento BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Esame dei dati preliminari (Ricavi Netti e Posizione Finanziaria Netta) al 31.12.2020- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancioImposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-01-2020