Eni, Descalzi incontra Emiro di Sharjah dopo avvio attività a Mahani

Eni

(Teleborsa) - L'Amministratore delegato diha incontrato sua Altezza, Emiro die membro del Consiglio supremo federale degli, per fare il punto sulle attività di Eni nel paese, in cui la società ha fatto ingresso nel gennaio 2019 con l’acquisizione dei diritti esplorativi delle aree onshore A, B e C.La compagnia ha recentemente annunciato l’inizio della produzione dal campo di Mahani , situato nella, assieme a SNOC, la compagnia di Stato dell’Emirato di Sharjah, ed è impegnata nelle attività di esplorazione nelledell’Emirato.Al centro della discussione anche il tema dellaed i progetti nel settore delle, sempre più strategici per Eni e per il Medioriente. La compagnia ènell'esplorazione di future collaborazioni nell'ampia catena del valore dell'energia, comprese le rinnovabili."I traguardi raggiunti finora con un incredibile time-to-market sono il risultato del supporto di Sultan bin Muhammad Al-Qasimi e della continua e proficua collaborazione tra SNOC ed Eni", ha affermato Descalzi, aggiungendo "si tratta di grandi traguardi di cui essere orgogliosi, considerando anche le eccezionali sfide sostenute durante l'anno a causa della pandemia da COVID-19".