Calcio e finanza, c'è anche l'opzione Fortress per l'Inter

Fortress

(Teleborsa) - Anche, grande società di gestione di investimenti americana, ha manifestato interesse per entrare nel capitale dell'secondo quanto ha riportato il Sole 24 Ore. L'attuale proprietario della società di calcio milaneseè infatti alla ricerca di capitale fresco: oltre all'opzione di cessione a, quindi, ci sarebbe anche il colosso americano degli investimenti, probabilmente affiancato da un altro gruppo finanziario individuato dalle prime indiscrezione nel fondo sovrano Mubadala.La soluzione discelta dai proprietari cinesi potrebbe essere una forma ibrida, costituita in parte da strumenti finanziari die in parte diIntanto va avanti l'iter di Bc Partners che, dopo aver terminato lavenerdì scorso, è pronta a presentare l'entro la fine di questa settimana.