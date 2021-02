Vaccini, accordo Stato-Regioni su fase 2 e 3 della campagna

(Teleborsa) - C'è accordo unanime tra governo e regioni sulla distribuzione dei 3 vaccini oggi disponibili in Italia.saranno somministrati agli over 80 e ai più fragili, quello dial di sotto dei 55 anni a personale scolastico (docente e non), forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti. Questa la linea emersa nel, per fare il punto con le regioni sula cui hanno partecipato anche ile il"C'è la massima unità delle regioni che rispondono positivamente alla richiesta del governo – ha detto–. Dalle regioni c'è la proposta unitaria sulla distribuzione della seconda dose della fase 1 sulla percentuale reale degli assistiti delle regioni (over 80, operatori sanitari e Rsa) poi occorre pensare al riequilibrio sul resto della popolazione".Obiettivo del piano nazionale vaccini – che a partire da lunedì prossimo, con l'arrivo del primo carico di dosi di Astrazeneca, vedràlaentrare nel vivo – è somministrareper un totale diRiguardo ala causa dell'assenza di dati riguardanti effetti ed efficacia sugli over 55 Speranza ha affermato che "potrebbe essere superato in futuro dopo ulteriori valutazioni scientifiche". Tuttavia, anche limitandone la somministrazione a una ristretta fascia d'età, rimane la questione dellae della sua pressoché totale inefficacia contro le varianti del virus. Dal canto loro l'hanno annunciato che unprossimo. Ilha spiegato che il suo team sta già cercando di aggiornare il vaccino contro il Covid per renderlo più efficace contro le mutazioni. "Penso che il lavoro effettivo sulla progettazione di un nuovo vaccino sia molto, molto veloce perché essenzialmente si tratta solo di cambiare la sequenza genetica per la proteina spike – ha commentato Pollard –. E poi c'è la produzione da fare, assieme a uno studio su piccola scala. Quindi tutto ciò può essere completato in un periodo di tempo molto breve, e l'autunno è davvero il momento giusto per avere nuovi vaccini disponibili per l'uso". "La nostra ambizione – ha sottolineatoa – è essere pronti per il prossimo ciclo di vaccinazioni che potrebbero essere necessarie nel prossimo inverno. Questo è ciò a cui miriamo".Nel frattempo, nella lotta al Covid-19, si cercano altre strade. "I vaccini restano essenziali – ha affermato Speranza – ma anche altre opzioni sono in valutazione: stiamo accelerando sugliQuanto alnon dobbiamo avere timori delle origini dei vaccini quello che per noi è importante è il passaggio Ema".