ANIA, assicurazioni pronte a contribuire a rilancio Paese

(Teleborsa) - Lesono disponibili "a essere presenti inin questache ci apprestiamo a vivere".E' quanto ha affermato la Presidente dell'Ania,al termine dell'incontro con il Premier incaricato"Abbiamo presentato - ha proseguito - il contributo che ilpuò dare all'operazione di rilancio del nostro paese. Un'operazione"Il contributo che glpossono dare - ha spiegato ancora Farina - poggia suDa una parte la, dove il governo non arriva, in una partnership pubblico-privata; dall'altra, che sono la caratteristica degli investimenti del mondo assicurativo proprio per la caratteristica delche viene affidato agli