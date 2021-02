Unicredit: nel 2020 utile netto sottostante di 1,3 miliardi, superiore alla guidance

UniCredit

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha approvato oggi i risultati consolidati al 31 dicembre 2020. La banca milanese ha registrato unl'anno scorso, superiore rispetto alla guidance di 0,8 miliardi di euro grazie a minori costi, pur avendoper anticipare l’impatto economico attuale e futuro della pandemia.UniCredit ha rispettato la fascia inferiore della propria guidance per il costo del rischio contabile per il 2020 al tempo stesso mantenendo e superando il proprio target per l’azzeramento del portafoglio Non Core con. L'istituto si aspetta per il 2021 un utile netto sottostante superiore a 3 miliardi di euro e ricavi e costi in linea con la guidance precedente.Unicredit ha reso noto che all'assemblea degli azionisti sarà sottoposta una proposta di payout ordinario di 268 milioni di euro in dividendi in contanti e 179 milioni in riacquisti di azioni proprie. Per il 2021 è prevista la distribuzione straordinaria di capitale pari a 652 milioni di euro, interamente sotto forma di riacquisti di azioni proprie. Combinando queste distribuzioni ordinaria e straordinaria,, costituito da riacquisti di azioni proprie per 0,8 miliardi e dividendi in contanti per 0,3 miliardi."La nostra capacità di affrontare con successo gli ultimi 12 mesi è stata possibile grazie agli importanti punti di forza della banca, che vanta une una focalizzazione sul conseguimento di risultati sostenibili a lungo termine", ha commentato, amministratore delegato uscente di UniCredit. "Desidero dare, che entrerà nella banca dopo l’assemblea degli azionisti di aprile. Andrea porta al gruppo un patrimonio di esperienza e una straordinaria serie di risultati nella finanza internazionale. Ha tutti i numeri per guidare UniCredit nella prossima tappa del suo percorso", ha aggiunto.Nel, la banca ha registrato ricavi per 4,2 miliardi di euro, in calo del 12,6% su base annuale. I dividendi sono stati di 124 milioni di euro, in calo del 6,8% a/a e i costi operativi di 2,5 miliardi (-2,6% su anno, grazie all’ottimizzazione della rete delle filiali). L'utile netto sottostante è stato di 0,2 miliardi (si confronta con gli 1,4 del quarto trimestre 2019 e gli 0,7 del terzo trimestre 2020).Considerando l', i ricavi sono stati di 17,1 miliardi di euro, in calo del 9% sul 2019. I dividendi di 0,4 miliardi di euro, in calo del 34,8% per la riduzione delle partecipazioni non strategiche e i costi operativi di 9,8 miliardi di euro, in calo dell’1,2% su base annuale. L'utile netto sottostante si è attestato a 1,3 miliardi di euro (contro i 4,7 dell'anno prima) con accantonamento proattivo di 5 miliardi di euro per rettifiche su crediti a copertura dell’impatto economico attuale e futuro del Covid-19.Ilratio pro forma fully loaded è ala fine 2020 ed elevato liquidity coverage ratio al 178%. Il rapporto tra crediti deteriorati lordi e totale crediti lordi al 4,5%. IlNon Core è confermato per il 2021, con cessioni per 3,4 miliardi di euro nel 2020.