Tecnologia Leonardo per gli aeroporti di Malpensa e Bergamo

Leonardo

(Teleborsa) -ha firmato importanti contratti con, rispettivamente società di gestione degliMilano Bergamo ha adottato la tecnologia di Leonardo per adeguare l(European Civil Aviation Conference). Il nuovo sistema sarà costituito da una smistatrice cross-belt MBHS di Leonardo che, anche in questo caso, consentirà una movimentazione fluida e un trattamento accurato dei bagagli.L'hub diha selezionato Leonardo per un. Si tratta di un progetto di adeguamento normativo dell'attuale sistema operativo presso il Terminal 1 allo standard 3 ECAC (European Civil Aviation Conference) in materia di sicurezza. A regime il sistema sarà costituito da(Multisorting Baggage Handling System), circa due chilometri e mezzo di nastri e altri meccanismi di trasporto.In aggiunta, SEA ha affidato a Leonardo anche laper supportare le operazioni aeroportuali dello scalo di Milano Malpensa, in particolare per ilIl progetto, di durata quinquennale, si basa su un sistema ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast) "", composto da 14 stazioni fisse che integrano 100 trasponder VeTWEET a bordo dei veicoli. La soluzione sarà, inoltre, dotata di un sistema di comunicazione ridondato basato su tecnologia datalink Aeromacs – per le comunicazioni aeroportuali mobili - sviluppata in ambito SESAR (Single European Sky ATM Research), ossia in linea con i principi per il "cielo unico europeo".