Commissione Ue, lettera ai Paesi membri per rispetto misure Covid comuni sui viaggi

(Teleborsa) - La Commissione europea invierà unaai 27 Stati membri per sottolineare l'importanza di seguire lesulleaie i controlli alle frontiere per contenere ile le sue varianti, ricordando la necessità di un "approccio comune" e di un "coordinamento" tra i 27, scoraggiando i viaggi non essenziali.Lo ha detto un portavoce dell'esecutivo comunitario rispondendo ad una domanda sulla decisione tedesca di chiudere le frontiere verso alcuni paesi. Serve il "rispetto della" nelle misure che ogni Paese prende e non devono esserci, ha aggiunto.