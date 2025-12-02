Assogasliquidi: dopo i limiti di efficienza, attesi provvedimenti su incentivi e vendita caldaie

(Teleborsa) - L’annuncio della Commissione Europea di unacollegati all’efficienza degli apparecchidall'industria italiana dei gas liquefatti rappresentata danell’ottica di un riaffermato principio di neutralità tecnologica. L’approfondimento tecnico che ha portato la Commissione a questa revisione, infatti, si è concretizzato nella. La nuova bozza del regolamento Ecodesignalla portata anche delle caldaie a gas."Ora – commenta– ci aspettiamo che questo approfondimento tecnico possache, ad oggi, pone seri ostacoli agli interventi di sostituzione delle caldaie tradizionali con le moderne caldaie a condensazione che invece raggiungono i migliori standard di efficientamento energetico, obiettivo invece proprio del Regolamento Ecodesign., misura invece necessaria proprio nell'ottica di garantire la maggiore efficienza energetica degli apparecchi riducendone così l'impronta carbonica.Siamo confidenti – prosegue Cimenti – e auspichiamo che, che ha seguito la Commissione Europea nel rivedere il Regolamento Ecodesign, tramite un sostanziale, garantendo di nuovo l'accesso a misure di sostegno allo svecchiamento del parco caldaie ed eliminando il bando delle caldaie posto al 2040 soprattutto nell'ottica della massima valorizzazione dell'impiego crescente dei gas rinnovabili negli apparecchi già pronti e certificati per il loro utilizzo.Del resto – conclude Cimenti – per affrontare la transizione energetica e guardare al futuro energetico dell’Europa con ottimismo,a seconda delle necessità. Alimentazioni a pompa di calore e a gas non sono in conflitto tra loro ma sono due altrettanto valide opzioni per il settore residenziale".