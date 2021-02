Patto di Stabilità, Gentiloni: a marzo linee guida per disattivare la clausola

(Teleborsa) - Il Commissario europeo agli Affari economiciha detto che a "inizio marzo" verranno indicati i "parametri" di cui l'esecutivo Ue terrà conto per decidere la disattivazione della clausola di sospensione del. L'annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa al termine dell'Bruxelles "fornirà lesu come intenda trattare il pacchetto di policy di primavera di quest'anno – ha spiegato Gentiloni – Questo includerà le indicazioni preliminari" sulle politiche di bilancio dei mesi successivi e "i parametri di cui terremo conto per decidere sulla General Escape Clause".Quanto ai tempo per l'approvazione dei(PNRR) "si possono accorciare", ma ha sottolineato "non dobbiamo sottovalutare" l'importanza del completamento dei processi di ratifica nazionali. "Da parte nostra possiamo fare i primi esborsi prima della pausa estiva", ribadendo la necessità di accelerare i processi die presentazione di "" dei piani. Gentiloni ha infine ricordato che il successo delle campagne dianti Covid "è anche cruciale per la ripresa economica" nell'Area Euro.