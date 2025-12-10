Thales, Standard Ethics alza rating ESG ma restano problemi nella governance

Thales

(Teleborsa) - Standard Ethics ha(SER) di, colosso francese dell'aerospazion e della difesa, a "" dal precedente "E". Si tratta del quarto notch su nove (nella fascia "Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità. Standard Ethics si attiene alle linee guida internazionali sulla Sostenibilità (Onu, Ocse e Ue) e si definisce ethically-neutral non applicando alcuna esclusione settoriale per società coinvolte nel settore della difesa.L'allineamento generale della società alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità in tema ambientale (E) e sociale (S) è testimoniato dall'in linea con i framework globali. Anche per questo motivo, gli analisti optano per l'innalzamento del rating di un "notch".Nella sfera della Governance (G), permane una(si veda la partecipazione strategica dello Stato francese, la presenza di un patto di sindacato e un sistema di voto maggiorato) che non trova adeguata mitigazione nell'indipendenza del Consiglio di Amministrazione. Il dato indebolisce la valutazione complessiva. La società potrebbe concentrare i prossimi sforzi nel migliorare le tutele degli azionisti di minoranza.